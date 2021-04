Nuova manifestazione contro la zona rossa (Di martedì 13 aprile 2021) Una Nuova protesta dei mercatali a Napoli, contro la zona rossa, ha bloccato completamente la A1 con una colonna di camion. Protesta dei mercatali a Napoli, A1 bloccata da una colonna di mille camion su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 13 aprile 2021) Unaprotesta dei mercatali a Napoli,la, ha bloccato completamente la A1 con una colonna di camion. Protesta dei mercatali a Napoli, A1 bloccata da una colonna di mille camion su Notizie.it.

Advertising

Miti_Vigliero : RT @LiguriaOggi: Ristoratori e Ristori, oggi nuova manifestazione a Genova della Fipe - LiguriaOggi : Ristoratori e Ristori, oggi nuova manifestazione a Genova della Fipe - anna_verzi : RT @TerroneDoc: AUTOBUS DI MANIFESTANTI DIRETTI A ROMA BLOCCATI E CIRCONDATI DALLA NUOVA GESTAPO COME NEI PEGGIORI REGIMI DITTATORIALI Mani… - ZiaCandida : RT @TerroneDoc: AUTOBUS DI MANIFESTANTI DIRETTI A ROMA BLOCCATI E CIRCONDATI DALLA NUOVA GESTAPO COME NEI PEGGIORI REGIMI DITTATORIALI Mani… - onlyforyoureye2 : RT @Vittori99230352: Presidente Draghi mi perdoni ma, chi è il dittatore, Erdogan? A me sembra di obbligo, da cittadino italiano onesto e r… -