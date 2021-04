“Non so come dirlo”. Bianca Guaccero positiva al Covid. La notizia, in diretta, arriva proprio da lei (Di martedì 13 aprile 2021) Anche Bianca Guaccero è stata colpita dal male del momento, infatti ha annunciato nella giornata del 12 aprile di aver contratto il coronavirus. Ha spiegato di essersi alzata con febbre e un po’ di tosse e il tampone a cui si è sottoposta ha dato l’esito che ovviamente non sperava. Nell’appuntamento di martedì 13 aprile di ‘Detto Fatto’ è intervenuta in collegamento da casa e ha fatto un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, durante il suo dialogo con i conduttori che la stanno sostituendo. Infatti, visto che lei è stata costretta a dare forfait, la puntata è stata portata avanti da Jonathan Kashanian, Carla e Gambi. Ha approfittato di questo intervento da remoto anche per ringraziare tutti coloro che le hanno manifestato un affetto infinito. Probabilmente non si sarebbe mai aspettata una quantità simile di messaggi e quindi non ha potuto fare ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 13 aprile 2021) Ancheè stata colpita dal male del momento, infatti ha annunciato nella giornata del 12 aprile di aver contratto il coronavirus. Ha spiegato di essersi alzata con febbre e un po’ di tosse e il tampone a cui si è sottoposta ha dato l’esito che ovviamente non sperava. Nell’appuntamento di martedì 13 aprile di ‘Detto Fatto’ è intervenuta in collegamento da casa e ha fatto un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, durante il suo dialogo con i conduttori che la stanno sostituendo. Infatti, visto che lei è stata costretta a dare forfait, la puntata è stata portata avanti da Jonathan Kashanian, Carla e Gambi. Ha approfittato di questo intervento da remoto anche per ringraziare tutti coloro che le hanno manifestato un affetto infinito. Probabilmente non si sarebbe mai aspettata una quantità simile di messaggi e quindi non ha potuto fare ...

