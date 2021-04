Non dite a Draghi che Giulio Berruti, fidanzato della Boschi, 36 anni, già si è vaccinato (video) (Di martedì 13 aprile 2021) Chissà se quando Mario Draghi si è lamentato dello “psicologo di 35 anni già vaccinato“, a Maria Elena Boschi sono fischiate le orecchie. Senza volerlo, il premier ha citato infatti un esempio che annovera anche il compagno della ex ministra renziana. Giulio Maria Berruti, 37 anni da compiere il 27 settembre, si è vaccinato proprio in questi giorni a Roma. L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha fatto il suo vaccino postando sui Social la classica foto col pollice alzato. Se non facesse l’attore e non fosse fidanzato con la parlamentare di Italia Viva, il suo scatto sarebbe caduto nell’oblio della Rete. Berruti ne aveva diritto, in base alle norme attuali Tuttavia, nell’epoca ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 aprile 2021) Chissà se quando Mariosi è lamentato dello “psicologo di 35già“, a Maria Elenasono fischiate le orecchie. Senza volerlo, il premier ha citato infatti un esempio che annovera anche il compagnoex ministra renziana.Maria, 37da compiere il 27 settembre, si èproprio in questi giorni a Roma. L’ex concorrente di Ballando con le stelle ha fatto il suo vaccino postando sui Social la classica foto col pollice alzato. Se non facesse l’attore e non fossecon la parlamentare di Italia Viva, il suo scatto sarebbe caduto nell’oblioRete.ne aveva diritto, in base alle norme attuali Tuttavia, nell’epoca ...

Advertising

ZZiliani : Dite la verità: state morendo anche voi dalla voglia di playoff e non resistete più. E come il #CorrieredelloSport… - tpwkgayvodka : RT @ilyhobrien: (ventotto/cinquanta) anche a voi quando contate vengono i dubbi? non lo so tipo... 1,2,3,4, ehmmm ma viene il 5 dopo? mh si… - ananassobasso : RT @SecolodItalia1: Non dite a Draghi che Giulio Berruti, fidanzato della Boschi, 36 anni, già si è vaccinato (video) - GigiEinaudi : Se dite Pocettino è evidente che vostra moglie non vi ascolta ...@PIERPARDO - SecolodItalia1 : Non dite a Draghi che Giulio Berruti, fidanzato della Boschi, 36 anni, già si è vaccinato (video)… -