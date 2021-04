No Tav, scontri in Val Susa per lavori nuovo aeroporto (Di martedì 13 aprile 2021) È andato in scena nella notte lo sgombero del presidio No Tav nell’ex autoporto di San Didero, a Torino. Statale 24 bloccata e un ingente schieramento di polizia con mezzi blindati e automezzi dotati di idranti sono stati raccontati con una diretta facebook dal comitato giovani no tav che ha presidiato San Didero al coro di “Ci siamo e ci saremo, la Val di Susa è nostra e la difenderemo”. “Lancio di lacrimogeni ad altezza uomo – hanno scritto in un post – si registrano feriti. I /le compagne no Tav accorsi in sostegno dei/lle presidianti circondati, fanno un appello affinché tra stanotte e domani quante più persone possibili raggiungano San Didero”. Prevista per oggi una lunga giornata di mobilitazione: “Non è il momento di arrendersi né di arretrare. Avanti tutta No Tav” hanno scritto sui social. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di martedì 13 aprile 2021) È andato in scena nella notte lo sgombero del presidio No Tav nell’ex autoporto di San Didero, a Torino. Statale 24 bloccata e un ingente schieramento di polizia con mezzi blindati e automezzi dotati di idranti sono stati raccontati con una diretta facebook dal comitato giovani no tav che ha presidiato San Didero al coro di “Ci siamo e ci saremo, la Val diè nostra e la difenderemo”. “Lancio di lacrimogeni ad altezza uomo – hanno scritto in un post – si registrano feriti. I /le compagne no Tav accorsi in sostegno dei/lle presidianti circondati, fanno un appello affinché tra stanotte e domani quante più persone possibili raggiungano San Didero”. Prevista per oggi una lunga giornata di mobilitazione: “Non è il momento di arrendersi né di arretrare. Avanti tutta No Tav” hanno scritto sui social. L'articolo proviene da Italia Sera.

