No Tav, notte di tensione in Val Susa per l’avvio dei lavori del nuovo autoporto. Polizia sgombera presidio degli attivisti: scontri – video (Di martedì 13 aprile 2021) notte di tensione a San Didero in Val di Susa, dove le forze dell’ordine hanno sgomberato il presidio No Tav. Un terreno dove dovrebbe sorgere il nuovo autoporto, ma che gli attivisti contro il treno a grande velocità avevano occupato da mesi. E così intorno all’una, Polizia e carabinieri hanno raggiunto l’area occupata per aprirsi un varco e iniziare a mettere le reti. Ma di fronte hanno trovato le barricate costruite dai No Tav che sono state date alle fiamme. Per riuscire ad avanzare è iniziato un fitto lancio di lacrimogeni. “Anche ad altezza uomo” denunciano gli attivisti. Un caterpillar e un mezzo con l’idrante hanno permesso poi ai camion e alle ruspe di raggiungere i terreni. “Ci sembra di rivivere la lotta del ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021)dia San Didero in Val di, dove le forze dell’ordine hannoto ilNo Tav. Un terreno dove dovrebbe sorgere il, ma che glicontro il treno a grande velocità avevano occupato da mesi. E così intorno all’una,e carabinieri hanno raggiunto l’area occupata per aprirsi un varco e iniziare a mettere le reti. Ma di fronte hanno trovato le barricate costruite dai No Tav che sono state date alle fiamme. Per riuscire ad avanzare è iniziato un fitto lancio di lacrimogeni. “Anche ad altezza uomo” denunciano gli. Un caterpillar e un mezzo con l’idrante hanno permesso poi ai camion e alle ruspe di raggiungere i terreni. “Ci sembra di rivivere la lotta del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Tensioni nella notte in Val Susa tra No Tav e forze dell'ordine per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo aut… - Adnkronos : #NoTav, sgombero e scontri nella notte a San Sisero. #ValSusa - zazoomblog : Scontri nella notte in Val Susa tra No Tav e polizia: barricate e petardi per fermare il cantiere del nuovo autopor… - BinaryOptionEU : RT '#NoTav, sgombero e scontri nella notte a San Sisero. #ValSusa - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Tensioni nella notte in Val Susa tra No Tav e forze dell'ordine per l'avvio dei lavori di costruzione del nuovo autoporto… -