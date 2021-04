Nintendo Switch | a sorpresa domani c’è un altro Indie World | come seguirloHDblog it

(Di martedì 13 aprile 2021), 14 aprile, alle ore 18 andrà in onda un nuovoShowcase: pronti a conoscere le novità in arrivo su?Read More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Advertising

NintendoItalia : #NintendoSwitchLite si tinge di blu! ?? Disponibile dal 07/05: - maytasha07 : RT @AhCompleted: Si torna a caccia, siete pronti? Vi aspettiamo live ora su Twitch! - TechCorsair : RT @GamesPaladinsIT: Poison Control è disponibile a partire da oggi per PlayStation 4 e Nintendo Switch - GamesPaladinsIT : Poison Control è disponibile a partire da oggi per PlayStation 4 e Nintendo Switch - AhCompleted : Si torna a caccia, siete pronti? Vi aspettiamo live ora su Twitch! -

Ultime Notizie dalla rete : Nintendo Switch

... tuttavia, non porterà nessuna di queste bombe: si tratta infatti di un contenitore in cui avremo modo di conoscere i titoli delle software house indipendenti in arrivo su. Inoltre la ...Il livestream prevede circa 20 minuti di nuovi titoli indie in arrivo su. L'ultimo importante Indie World Showcase ha visto annunci per Cyber Shadow, Grindstone , Super Meat Boy ...Il 21 maggio è la data in cui arriverà in commercio questa speciale versione della console portatile Nintendo Switch Lite, la cui caratteristica principale sarà il nuovo colore “blu brillante“. Ad ...Nintendo non si smentisce, e ancora una volta annuncia un evento solo con poche ore di anticipo: domani (14 aprile), alle ore 18 italiane, andrà in onda infatti un nuovo Indie World Showcase, a ...