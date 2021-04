Nintendo | Satoru Iwata nelle parole di Shigeru Miyamoto e Shigesato Itoi che ricordano il compianto presidente

(Di martedì 13 aprile 2021) L'exdiha avuto un enorme impatto sull'industria videoludica. Il dirigente aveva la rara combinazione di conoscenza tecnica e buon senso degli affari e a quanto pare dalle testimonianze, era anche una persona d'oro. Purtroppo,è deceduto il 11 luglio 2015, all'età di 55 anni. Nella traduzione inglese appena rilasciata di "Asw", una raccolta della sua filosofia con approfondimenti, due colleghi importanti,l'uomo. "Mi chiedete sesi sia mai arrabbiato? In realtà, no", ha detto. "Almeno, non ha mai alzato la voce o qualcosa del genere". Secondo ...

Per questo processo, Tajiri e Sugimori trovano un valido alleato: il futuro presidente diIwata. Iwata, con un passato da programmatore e il cuore da giocatore, voleva supportare Game ...In una sola settimana e senza alcun tipo di documentazione a corredo,analizzò il codice di Pokémon Rosso e Verde e lo convertì per lo spin - off per64, stupendo gli sviluppatori di ...L'ex presidente di Nintendo, Satoru Iwata ha avuto un enorme impatto sull'industria videoludica. Il dirigente aveva la rara combinazione di conoscenza tecnica e buon senso degli affari e a quanto pare ...