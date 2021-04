Netflix annuncia terza e quarta stagione per Bridgerton (Di martedì 13 aprile 2021) Bridgerton avrà una terza e quarta stagione. Lo ha annunciato Netflix proprio mentre sono in corso le riprese per il secondo capitolo della serie basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 13 aprile 2021)avrà una. Lo hatoproprio mentre sono in corso le riprese per il secondo capitolo della serie basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel ...

Advertising

TVTips_official : #Netflix ha annuncia la terza e la quarta stagione di #Bridgerton, la prima #serietv targata #Shondaland (casa di p… - AlbiIndecente : @NetflixIT Non Netflix che già annuncia altre due stagioni, quando flopperà con la seconda stagione. - cinefilosit : #Netflix annuncia la terza e la quarta stagione di #Bridgerton - ZoomMagazineIT : “Bridgerton”: Netflix annuncia la terza e la quarta stagione - fisco24_info : Netflix annuncia terza e quarta stagione per Bridgerton: Intanto è in produzione la seconda per serie fenomeno tv -