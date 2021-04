Nella foto è una ragazzina triste di soli 17 anni, adesso è la vera regina della Rai. Ecco chi è (Di martedì 13 aprile 2021) È una delle conduttrici televisive più conosciute e amate della televisione italiana, vera veterana di programmi in onda sulle cosiddette reti nazionali che hanno accompagnato diverse generazioni di italiani, e Nella foto che mostriamo la vediamo giovanissima e agli esordi nel mondo dello spettacolo. Osservandola bene qualcuno potrebbe averla già riconosciuta, inconfondibile il suo sguardo, seppur la foto è in bianco e nero, anche il taglio della bocca è rimasto lo stesso, ma forse è il suo sorriso quello che più la caratterizza. Chi è la conduttrice L’avete riconosciuta? Parliamo della bella Mara Venier, che ha esordito negli anni ’80 come attrice in diversi film anche al fianco di Jerry Calà, suo marito per circa tre ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 13 aprile 2021) È una delle conduttrici televisive più conosciute e amatetelevisione italiana,veterana di programmi in onda sulle cosiddette reti nazionali che hanno accompagnato diverse generazioni di italiani, eche mostriamo la vediamo giovanissima e agli esordi nel mondo dello spettacolo. Osservandola bene qualcuno potrebbe averla già riconosciuta, inconfondibile il suo sguardo, seppur laè in bianco e nero, anche il tagliobocca è rimasto lo stesso, ma forse è il suo sorriso quello che più la caratterizza. Chi è la conduttrice L’avete riconosciuta? Parliamobella Mara Venier, che ha esordito negli’80 come attrice in diversi film anche al fianco di Jerry Calà, suo marito per circa tre ...

