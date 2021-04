NBA: Lakers-Knicks 96-111, Randle trascina New York (Di martedì 13 aprile 2021) Lakers-Knicks finisce 96-111. Ancora una vittoria importante per New York in piena corsa playoff, grazie a un super Julius Randle, sempre più trascinatore della squadra. Campioni in carica che non riescono a dare continuità alla vittoria contro Brooklyn. Continua a farsi sentire l’assenza di LeBron James e Anthony Davis. Nota positiva in casa Los Angeles il recupero di Kyle Kuzma, tornato in campo contro i Knicks. I Knicks battono i Lakers Partita equilibrata per due quarti, con New York che chiude il primo tempo sopra di 3. Nel terzo quarto i Knicks fuggono via e sigillano la partita con un vantaggio di 13 punti entrando nel quarto quarto. Decisivo il dominio a rimbalzo dei padroni di casa, con 47 rimbalzi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 13 aprile 2021)finisce 96-111. Ancora una vittoria importante per Newin piena corsa playoff, grazie a un super Julius, sempre piùtore della squadra. Campioni in carica che non riescono a dare continuità alla vittoria contro Brooklyn. Continua a farsi sentire l’assenza di LeBron James e Anthony Davis. Nota positiva in casa Los Angeles il recupero di Kyle Kuzma, tornato in campo contro i. Ibattono iPartita equilibrata per due quarti, con Newche chiude il primo tempo sopra di 3. Nel terzo quarto ifuggono via e sigillano la partita con un vantaggio di 13 punti entrando nel quarto quarto. Decisivo il dominio a rimbalzo dei padroni di casa, con 47 rimbalzi ...

Ultime Notizie dalla rete : NBA Lakers Basket: Nba; cade Utah e Suns sempre più vicini alla vetta Sconfitte eccellenti e movimenti di classifica stanotte in Nba. La capolista della Western Conference, Utah Jazz, è caduta a sorpresa contro i Washington ...registrare ancora una sconfitta per i Lakers, ...

Notte storica per l'NBA Un altro italiano in campo nella notte Nba, ma anche Nicolo' Melli trova poco spazio nel match che ... Nelle altre gare della notte vittorie per Knicks (111 - 96 sui Lakers con 34 punti e 10 rimbalzi ...

Curry clamoroso: 53 punti. Lakers k.o. a New York La Gazzetta dello Sport Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers Guarda NBA event: Charlotte Hornets - Los Angeles Lakers live su Eurosport. Risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Nba, Curry monstre: 53 punti. Ko i Lakers, colpo Phoenix 0 punti per Melli nella sconfitta dei Mavs contro i 76ers, passo falso dei Jazz che perdono a Washington e vedono i Suns avvicinarsi. Bene Spurs e Pelicans ...

