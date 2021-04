Natalie Portman ne «I giorni dell’abbandono» di Elena Ferrante

(Di mercoledì 14 aprile 2021) L’attrice statunitensesarà l’interprete principale del nuovo film Hbo The Days of Abandonment, adattamento americano dall’omonimo romanzo I» (Edizioni E/O) di. Lo annuncia l’edizione online di «Variety». Il film, attualmente in pre-produzione, sarà scritto e diretto da Maggie Betts. La pellicola è incentrata sul personaggio di Tess () – nell’originale dellala protagonista si chiama Olga – una donna che ha abbandonato i propri sogni per una vita familiare stabile: quando viene a … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

