Napoli piange Maddalena per un incidente mortale | aveva solo 25 anni

Leggi su anteprima24

(Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– In questi ultimi giorni si è parlato tanto del giovane Genny che ha perso la vita in unstradale la notte dello scorso sabato. Purtroppo durante la giornata di ieri per lo stesso motivo è morta anche un’altra giovane ragazza. Si tratta diD’Anna, 25era originaria di Acerra ma è morta a Latina dove viveva per lavoro. La ragazza lavorava in una casa di riposo per anziani a Sezze Scalo e stava tornando a casa dopo il lavoro. Conviveva col suo compagno che, purtroppo, non la vedrà più. Da una prima, sommaria, ricostruzione, riportata da dayitalianews.com, pare che la donna abbia perso il controllo della sua auto, una Lancia Ypsilon, andando a sbattere contro uno dei pini che costeggiano a carreggiata. Probabilmente la causa ...