Napoli, mamma che Osimhen! L’acquisto a “costo zero” per la prossima stagione (Di martedì 13 aprile 2021) Nell’ultimo mese, Victor Osimhen ha fatto vedere quelle qualità che in tutta la stagione non si erano palesate. Ora il Napoli si trova in squadra un attaccante rinato per la prossima stagione Victor Osimhen è arrivato la scorsa estate al Napoli con stampata addosso l’etichetta delL’acquisto più costoso della storia del club partenopeo. La sua avventura in azzurro, però, è cominciata col piede sbagliato con prestazioni non eccellenti e sole due reti segnate fino a novembre: mese in cui il nigeriano si è procurato l’infortunio alla spalla in Nazionale e che lo ha tenuto fuori fino a metà gennaio, oltre ad aver contratto nel mezzo il Covid-19. C’era già che storceva il naso per un maxi acquisto che stava rendendo quanto sperato e, con quelle premesse, difficilmente ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Nell’ultimo mese, Victor Osimhen ha fatto vedere quelle qualità che in tutta lanon si erano palesate. Ora ilsi trova in squadra un attaccante rinato per laVictor Osimhen è arrivato la scorsa estate alcon stampata addosso l’etichetta delpiùso della storia del club partenopeo. La sua avventura in azzurro, però, è cominciata col piede sbagliato con prestazioni non eccellenti e sole due reti segnate fino a novembre: mese in cui il nigeriano si è procurato l’infortunio alla spalla in Nazionale e che lo ha tenuto fuori fino a metà gennaio, oltre ad aver contratto nel mezzo il Covid-19. C’era già che storceva il naso per un maxi acquisto che stava rendendo quanto sperato e, con quelle premesse, difficilmente ...

Advertising

giovangelucci : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli Stamattina vado da mia figlia, la primogenita, la mamma di Lorenzo e Riccardo: ieri mi ha chies… - BaroneZaza70 : RT @AnnaMariaDeFalc: Buongiorno da #Napoli Stamattina vado da mia figlia, la primogenita, la mamma di Lorenzo e Riccardo: ieri mi ha chies… - AnnaMariaDeFalc : Buongiorno da #Napoli Stamattina vado da mia figlia, la primogenita, la mamma di Lorenzo e Riccardo: ieri mi ha ch… - mick_napoli_ : RT @Tomele03: @JVCKSMOL under investigation per avere la mamma puttana ?? - ISarchiapone : @Massimo95541037 @CarloDiStefano8 @dannap1926 @piero_pangallo @realvarriale @FIFAcom Io abito in città, con una eco… -