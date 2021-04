Napoli, Europa Verde: “Il candidato sindaco del centrosinistra si individui con le primarie” (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “La via maestra sono le primarie per trovare i candidati. Napoli, che sprofonda sempre più, necessita di figure che ne risollevino le sorti della città e non di nomi che accontentino le segreterie dei partiti”. Sono le parole di Fiorella Zabatta, componente dell’Esecutivo nazionale dei Verdi e delegata al tavolo del centrosinistra per Europa Verde, che ribadiscono una posizione già espressa più volte dai verdi partenopei. Del resto Europa Verde potrebbe ‘piazzare’ un nome di quelli forti nelle ipotetiche consultazioni per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra a Napoli. Parliamo ovviamente di Francesco Emilio Borrelli, personalità che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 13 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– “La via maestra sono leper trovare i candidati., che sprofonda sempre più, necessita di figure che ne risollevino le sorti della città e non di nomi che accontentino le segreterie dei partiti”. Sono le parole di Fiorella Zabatta, componente dell’Esecutivo nazionale dei Verdi e delegata al tavolo delper, che ribadiscono una posizione già espressa più volte dai verdi partenopei. Del restopotrebbe ‘piazzare’ un nome di quelli forti nelle ipotetiche consultazioni per la scelta deldel. Parliamo ovviamente di Francesco Emilio Borrelli, personalità che ...

