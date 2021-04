Naomi Campbell | gli auguri speciali al business man italiano | la FOTO inedita

Advertising

Novacula_Occami : Sull’argomento topic di ieri ci tengo solo a dire questo: “Ho dormito nella casa museo dove ha ideato Zarathustra”… - Amigdalaintesta : @ChiamalaDani E chi è mai Collega Rompicazzo? Naomi Campbell? - St4tlerWaldorf : @petunianelsole E' Fuori controllo... il punto di rottura fù l'endorsement di Naomi Campbell, da lì non l'abbiamo più ripreso! - Whoopsee_it : Ashley Graham, Bella Hadid, Irina Shayk, Naomi Campbell e Vittoria Ceretti sfilano per MICHAEL KORS. Si ferma il tr… - herovnstairs : Se il tzvip è obiettivo io sono Naomi Campbell -

Ultime Notizie dalla rete : Naomi Campbell

TIMgate

AJ Odudu ha condotto The Voice e Grande Fratello, ed è stata paragonata da Vogue Brasile alla nota modella. Infine "Celebrity Styling" culminerà nella partecipazione ad un contest, ...AJ Odudu ha condotto The Voice e Grande Fratello, ed è stata paragonata da Vogue Brasile alla nota modella. L'incontro si aprirà con i saluti del direttore dell'Accademia Renato Lori e ...Due cicatrici riaccendono la speranza che Mauro Romano sia ancora vivo. E che oggi sia lo sceicco Mohammed Al Habtoor, 52 anni, figlio del magnate Khalaf Al Habtoor, uno degli uomini più ricchi degli ...(ANSA) - NAPOLI, 12 APR - 'Come vestire una star' a Napoli si studia in Accademia. Rinnovata la collaborazione tra la casa di moda londinese, Kolchagov Barba, e l'Accademia di Belle Arti, a partire da ...