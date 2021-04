Musica, Tommaso Marconi: ‘registrazioni virtuali e chat, in piena pandemia è nato ’06:61’ (Di martedì 13 aprile 2021) Esce il 20 aprile ’06:61?, l’ultimo album del giovane musicista e compositore Tommaso Marconi che racchiude il percorso Musicale di Tm. Dai rave dei primi anni 2000, dai locali underground in Italia, Europa ed America, dalla Musica Edm in Olanda e poi la Tech house Ibizenca all’eco delle prime produzioni per spettacoli teatrali, serie tv, fashion, spot e le varie collaborazioni con cantanti e rapper. Una raccolta dei suoni preferiti, ma anche citazioni da film che gli sono restate nelle orecchie e nel cuore. ’06:61? è il racconto di tutte le emozioni che lo hanno portato ad essere quello che è come uomo e come musicista – spiega Tommaso Marconi – Il 2021 è apparso improvvisamente come l’anno giusto per condividere tutto ciò”. TM, come molti artisti, si è trovato fermo, chiuso in casa ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 13 aprile 2021) Esce il 20 aprile ’06:61?, l’ultimo album del giovane musicista e compositoreche racchiude il percorsole di Tm. Dai rave dei primi anni 2000, dai locali underground in Italia, Europa ed America, dallaEdm in Olanda e poi la Tech house Ibizenca all’eco delle prime produzioni per spettacoli teatrali, serie tv, fashion, spot e le varie collaborazioni con cantanti e rapper. Una raccolta dei suoni preferiti, ma anche citazioni da film che gli sono restate nelle orecchie e nel cuore. ’06:61? è il racconto di tutte le emozioni che lo hanno portato ad essere quello che è come uomo e come musicista – spiega– Il 2021 è apparso improvvisamente come l’anno giusto per condividere tutto ciò”. TM, come molti artisti, si è trovato fermo, chiuso in casa ...

