Musica | Il Volo apre nuova stagione Arena di Verona con omaggio a Morricone

Roma, 13 apr. (Adnkronos) – Sabato 5 giugno sarà Il Volo ad aprire il 2021 dell'Arena di Verona con un concerto-evento in onore di Ennio Morricone. Dopo avergli dedicato il brano 'Your Love' sul palco di Sanremo, Il Volo lo celebrerà all'Arena di Verona con 'Il Volo – Tribute to Ennio Morricone', ripercorrendo musiche leggendarie in un'atmosfera da sogno, accompagnato da una grande orchestra sinfonica. Questo viaggio farà il giro del mondo e sarà trasmesso in diretta da un canale italiano e negli Stati Uniti da network Pbs. 'Il Volo – Tribute to Ennio Morricone' è anche il titolo del prossimo impegno discografico di Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, con pubblicazione mondiale per Sony ...

