Musica: Il Volo apre nuova stagione Arena di Verona con omaggio a Morricone (2) (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - "I tempi restano difficili ma questo è il momento dei fatti. Con Il Volo e la grande Musica di Morricone all'Arena, Verona torna protagonista in Italia e nel mondo. Un passo importante verso quella normalità straordinaria di cui noi italiani abbiamo più bisogno", ha affermato il sindaco di Verona, Federico Sboarina. "La forza della Musica di Ennio Morricone e il talento interpretativo degli artisti del Volo, un mix eccezionale per un evento unico che segnerà l'apertura della stagione 2021 all'Arena di Verona" ha aggiunto Gianmarco Mazzi, amministratore delegato e direttore artistico di Arena di Verona Srl. Tutte le informazioni sulla ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) (Adnkronos) - "I tempi restano difficili ma questo è il momento dei fatti. Con Ile la grandediall'torna protagonista in Italia e nel mondo. Un passo importante verso quella normalità straordinaria di cui noi italiani abbiamo più bisogno", ha affermato il sindaco di, Federico Sboarina. "La forza delladi Ennioe il talento interpretativo degli artisti del, un mix eccezionale per un evento unico che segnerà l'apertura della2021 all'di" ha aggiunto Gianmarco Mazzi, amministratore delegato e direttore artistico didiSrl. Tutte le informazioni sulla ...

Advertising

TV7Benevento : Musica: Il Volo apre nuova stagione Arena di Verona con omaggio a Morricone (2)... - SpettacoloNews1 : Il Volo: concerto-evento all'Arena di Verona in onore di Ennio Morricone - - GiulioBrusati : RT @arenaliveweb: «La forza della musica di #Morricone e il talento interpretativo de Il Volo, un mix eccezionale per un evento unico che s… - GiulioBrusati : RT @arenaliveweb: «Con Il Volo e la grande musica di #Morricone all’Arena, Verona torna protagonista in Italia e nel mondo. Un passo import… - arenaliveweb : «La forza della musica di #Morricone e il talento interpretativo de Il Volo, un mix eccezionale per un evento unico… -