Musica | Filarmonica Romana incontra Giovanni Sollima

(Di martedì 13 aprile 2021) E' dedicato a, violoncellista e compositore, il ''ritratto d'artista'' che lapropone il 16 aprile alle 21 in streaming sul suo canale Youtube per il ciclo di ...

...passate dell'istituzione romana Sollima sarà affiancato dal direttore artistico dellaAndrea Lucchesini in un incontro nella Sala Casella, in cui il racconto si alterna alla. Sarà ...... in chiave contemporanea, lo spirito autentico dellacameristica, ma anche essere l'... con Diana Chanescu e Pietro Nappi , primi violoncelli dellaToscanini, impegnati in una intensa ...E' dedicato a Giovanni Sollima, violoncellista e compositore, il ''ritratto d'artista'' che la Filarmonica Romana propone il 16 aprile alle 21 in streaming sul suo canale Youtube per il ciclo di appun ...Firenze 10 aprile 2021- Prosegue la diffusione su YouTube della musica prodotta a Firenze. Sabato 10 aprile, alle ore 16.00, saranno protagonisti delle registrazioni audio tratte dall’archivio sonoro ...