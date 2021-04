MotoGP | Valentino Rossi | un brand ancora ricco e vincente | a dispetto dei risultati

Leggi su oasport

(Di martedì 13 aprile 2021)sta attraversando il momento più complesso della sua carriera. Lo dimostra il fatto di aver mancato la top-ten nelle ultime otto gare a cui ha preso parte. Si tratta di una sequenza negativa senza precedenti per il Dottore che, in passato, non era mai rimasto fuori dai primi dieci per più di tre GP consecutivi. Da quando corre nella classe regina, l’infausto evento si era verificato solamente tre volte. Nelle prime tre gare del 2000, nelle ultime tre del 2011 e nella primavera del 2019. Dunque, se prima del 2020 non erano mai state inanellate più di tre assenze di fila dalla top-ten, al momento siamo a quota otto and counting. Basta questo a fotografare le difficoltà di un pilota che, peraltro, è salito sul podio solamente una volta nelle ultime trenta gare disputate e che non vince un GP da quasi quattro anni. Eppure, a ...