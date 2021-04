Advertising

LAQU1LA : RT @Gazzetta_it: #MotoGP pronta alle montagne russe: la pista di #Portimao ai raggi X con dati e caratteristiche - Gazzetta_it : #MotoGP pronta alle montagne russe: la pista di #Portimao ai raggi X con dati e caratteristiche -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP pronta

La Gazzetta dello Sport

Dal deserto del Qatar alle coste dell'Algarve. Lacambia scenario e continente e per il terzo appuntamento del mondiale 2021 approda in Portogallo: il teatro di gara è la pista dell'Autodromo Internacional dell'Algarve, meglio noto come ...Laa scaldare i motori per un nuovo ed avvincente weekend all'insegna delle due ruote. Questa settimana, a partire da venerdì, l'azione in pista sarà a Portimao, con il Gran Premio del ...Il circus della MotoGP arriva in Europa, nello specifico sulle montagne russe di Portimao, con le categorie minori pronti a regalare altro spettacolo. In Moto2 il canovaccio di questa prima parte ...Marc rientra in MotoGP a 9 mesi dall’infortunio. Vi raccontiamo i recuperi più curiosi: il sangue di Nuvolari a Monza, Masetti che si salva nuotando nel Santerno a Imola, Ruffo tradito dalla pioggia a ...