MotoGp, Marquez: "In Qatar volevo esserci, ma ho ascoltato i medici" (Di martedì 13 aprile 2021) Nove mesi di calvario. Nove mesi senza pista e senza il rombo della sua Honda . Ma Marc Marquez ormai vede la luce in fondo al tunnel. Già, perché nella giornata di domani partirà per Portimao, dove è ... Leggi su quotidiano (Di martedì 13 aprile 2021) Nove mesi di calvario. Nove mesi senza pista e senza il rombo della sua Honda . Ma Marcormai vede la luce in fondo al tunnel. Già, perché nella giornata di domani partirà per Portimao, dove è ...

Advertising

SkySportMotoGP : Marc Marquez, a Portimao il ritorno in pista in MotoGP: la conferma della Honda #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP - zazoomblog : MotoGp Marquez: In Qatar volevo esserci ma ho ascoltato i medici - #MotoGp #Marquez: #Qatar #volevo - Moto_it : Secondo il francese Marquez ha scelto Portimao perché la pista gli consentirà di stressare al massimo il fisico e c… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: Marquez: 'Ho ascoltato i medici e capito il mio corpo per tornare': 'Ho lavorato molto in palestra e con il mio fisioterap… - infoitsport : MotoGp, Marquez: “Bella sensazione tornare in pista” -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Marquez MotoGp, Marquez: "In Qatar volevo esserci, ma ho ascoltato i medici" Ma Marc Marquez ormai vede la luce in fondo al tunnel. Già, perché nella giornata di domani partirà per Portimao, dove è in programma il prossimo weekend - il terzo della stagione - di MotoGp . ...

MotoGP: Dovizioso ha iniziato il test sull'Aprilia RS - GP 2021, sarà matrimonio? Mentre nel prossimo appuntamento di questo fine settimana a Portimao, in Portogallo, vedremo di nuovo in sella alla sua Honda Marc Marquez dopo un anno di assenza, la MotoGP ha ritrovato un altro dei ...

MotoGP in Portogallo: il grande ritorno di Marc Marquez Corse di Moto MotoGp, Marquez: "In Qatar volevo esserci, ma ho ascoltato i medici" Lo spagnolo giovedì è atteso dal test a Portimao per ottenere il definitivo via libera per correre il suo primo Gp della stagione ...

MotoGP Portogallo: KTM, Yamaha e Honda a caccia di Zarco Il tracciato sembra quindi favorevole alle RC213V e, questa situazione potrebbe rivelarsi ottimale per il grande rientro di Marc Marquez ... all'insegna della MotoGP ci sono tutti, non resta ...

Ma Marcormai vede la luce in fondo al tunnel. Già, perché nella giornata di domani partirà per Portimao, dove è in programma il prossimo weekend - il terzo della stagione - di. ...Mentre nel prossimo appuntamento di questo fine settimana a Portimao, in Portogallo, vedremo di nuovo in sella alla sua Honda Marcdopo un anno di assenza, laha ritrovato un altro dei ...Lo spagnolo giovedì è atteso dal test a Portimao per ottenere il definitivo via libera per correre il suo primo Gp della stagione ...Il tracciato sembra quindi favorevole alle RC213V e, questa situazione potrebbe rivelarsi ottimale per il grande rientro di Marc Marquez ... all'insegna della MotoGP ci sono tutti, non resta ...