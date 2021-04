Morto Ernesto Brancucci | addio allo storico doppiatore della Disney Ermavilo | è sua la voce di Pumbaa ne “Il Re Leone”

(Di martedì 13 aprile 2021) Nella serata di ieri lunedì 12 aprile èall’età di 73 anni il, noto anche con lo pseudonimo di “”, da cui prende il nome la scuola di doppiaggio cantato di Roma. A darne la notizia è stata la figlia Lorena su Facebook, scrivendo: “Carissimi amici, è con il cuore in pezzi che mi trovo costretta ad annunciare che il mio amatissimo papà ci ha lasciati ..”. Ladiè stata nel corso degli anni associata a quella di tantissimi personaggi del mondo. Tra le più note quella dine “Il Re” e Dodger in “Oliver & company”. Ma non solo, nella sua vita ha ricoperto infatti anche il ruolo di sceneggiatore e curatore. A lui è dovuta, ad esempio, la canzone ...

FQMagazineit : Morto Ernesto Brancucci, addio allo storico doppiatore della Disney Ermavilo: è sua la voce di Pumbaa ne "Il Re Leo… - ryuqvaza : RT @badtasteit: È morto #ErnestoBrancucci, voce di Pumbaa ne Il re leone e direttore musicale dei film Disney - DarkPhoenixxxx : RT @badtasteit: È morto #ErnestoBrancucci, voce di Pumbaa ne Il re leone e direttore musicale dei film Disney - badtasteit : È morto #ErnestoBrancucci, voce di Pumbaa ne Il re leone e direttore musicale dei film Disney - SpikeItalia : Addio a una voce indimenticabile #ErnestoBrancucci #Ermavilo

Lutto nel mondo del doppiaggio e della musica da film: èBrancucci , noto anche come Ermavilo, paroliere, cantante e doppiatore famoso per il lavoro fatto sulle canzoni dei film e serie Disney . Era la voce di Pumbaa nel capolavoro del 1994 ...COSENZA - Dopo una lunga malattia èl'avvocato Giuseppe Carratelli. 'Peppino' era personaggio conosciuto in città non solo per la ... l'avvocatoCorigliano " distinguendosi per il suo ...È morto Ernesto Brancucci: addio alla voce italiana di Pumbaa. Deceduto lo storico doppiatore originario di Roma ...La carriera di Ernesto Brancucci Nato a Roma il 23 novembre ... A partire dal 1986 e da Basil l'investigatopo, dopo la morte di Roberto De Leonardi, ha iniziato a occuparsi degli adattamenti ...