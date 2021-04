Montalbano sfida Amici

(Di martedì 13 aprile 2021) Il CommissarioRai 1 ha deciso di salvaguardare Top Dieci di Carlo Conti, spostato nella serata del venerdì, e “affidare” le sorti del sabato sera a Il Commissario. Sarà infatti la serie con protagonista Luca Zingaretti arein onda su Canale 5. Questa settimana, dunque, doppio appuntamento su Rai 1 con, di cui saranno riproposti i due episodi del 2020: domani (mercoledì 14 aprile) “Salvo amato, Livia mia” e sabato 17 “La rete di protezione“. L’idea di piazzare lo storico Commissario al sabato contro Maria De Filippi era già balenata a Viale Mazzini lo scorso settembre, per contrastare Tú sí que vales in attesa della partenza di Ballando con le Stelle. Poi non se ne fece più nulla (al suo posto andò il film Assassinio sull’Orient Express), ma l’ipotesi – ...

Advertising

fabiofabbretti : ?? Rai 1 ha deciso: sarà #IlCommissarioMontalbano a sfidare #Amici20 - Mattiabuonocore : Montalbano contro Amici - BibbianiVilla : Il #carciofo è una sfida per tutti i #sommelier. Come abbinamento a un menu dedicato al più spinoso dei frutti dell… -

Ultime Notizie dalla rete : Montalbano sfida

DavideMaggio.it

Qualcun altro tipo Bill Gates ne stende 400 per informarci che si tratta di unaancora ... C'è un libro che Camilleri (non il solito) ha scritto nel 2008 che non può non tornare alla ...Lade Le Petit Tour è stata quindi quella di creare incontro autentico e genuino tra il ... la stessa che ha comprato Don Matteo e: 'Conclusasi l'avventura transalpina abbiamo ...L’incontro di apertura, previsto mercoledì 14 aprile, avrà come ospite Valerio Montalbano, giovane ingegnere palermitano ... “La rassegna nasce da questo grido che sfida noi adulti e chiede una ...Tutto in centoventi secondi: la sfida tra Prevalle e Valcalepio termina 1 a 1 ... la traversa con un colpo di testa micidiale sugli sviluppi di un angolo battuto da Montalbano. Il duello decisivo ...