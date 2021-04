Monreale, gara d’appalto per 1,8 milioni per il quartiere Ciambra (Di martedì 13 aprile 2021) A Monreale indetta la gara d’appalto per il progetto di riqualificazione del quartiere Ciambra Le offerte si possono presentare fino al 29 aprile Sul piatto fondi per 1,8 milioni dalla Regione E’ stata indetta dal Comune di Monreale la gara per il progetto di riqualificazione del quartiere “Ciambra”. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 29 aprile. Se tutto procederà regolarmente, entro maggio potrebbero essere assegnati i lavori. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono il quale ha dichiarato che per tale progetto è disponibile già un finanziamento di 1,8 milioni di euro concesso dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. L’intervento prevede il ... Leggi su monrealelive (Di martedì 13 aprile 2021) Aindetta laper il progetto di riqualificazione delLe offerte si possono presentare fino al 29 aprile Sul piatto fondi per 1,8dalla Regione E’ stata indetta dal Comune dilaper il progetto di riqualificazione del”. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 29 aprile. Se tutto procederà regolarmente, entro maggio potrebbero essere assegnati i lavori. Lo rende noto il sindaco Alberto Arcidiacono il quale ha dichiarato che per tale progetto è disponibile già un finanziamento di 1,8di euro concesso dall’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità. L’intervento prevede il ...

