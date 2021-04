Modric chiama Mbappé | “Al Real Madrid i grandi giocatori sono sempre graditi”

(Di martedì 13 aprile 2021) Si prosegue con Florentino Perez. Questa è la strada tracciata in casadopo le elezioni presidenziali, al termine delle quali l'attuale numero uno è stato riconfermato. C'è grande curiosità anche sulle prossime mosse di mercato dei Blancos. Uno dei nomi accostati alla formazione spagnola è Kylian.caption id="attachment 1118281" align="alignnone" width="1594" (Getty Images)/captionGRADIMENTOL'ipotesi stuzzica diversi appassionati e anche i calciatori del, come ha fatto capire Lukain conferenza stampa a proposito di questo argomento: "Mi congratulo con il presidente per la sua elezione,certo che vorrà costruire una grande squadra, anche se già lo siamo. Hafattocose per il ...

- RidTheRock : @Gazzetta_it Ronaldo getta la maglia > tira pugni nello spogliatoio > scappa via > chiama Agnelli > riunione > vogl… - mattiafontana83 : @EnricoTurcato Bravo! Modric, ecco come si chiama...

Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool - Real Madrid , il centrocampista delle merengues LukaKylian Mbappé : 'Verrà qui in estate? Ci sono molte notizie sui giocatori che devono venire qui e non posso parlarne. Kylian è un grande giocatore, lo ha dimostrato con la nazionale e il ...... sono costati cari: il rinvio sbagliato sui piedi diche ha innescato l'azione dell'1 - 0, e ... La seconda gatta da pelare per Gasperini siJosip Ilicic . Il fantasista nelle ultime uscite ...Commenta per primo Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Liverpool-Real Madrid, il centrocampista delle merengues Luka Modric chiama Kylian Mbappé: “Verrà qui in estate? Ci sono molte notiz ...Impermeabile alle critiche, positivo e gestore del gruppo (vedi il caso Benzema-Vinicius), gran feeling col gruppo e l’ Europa: così il tecnico del Real ha superato assenze e cessioni e punta alla Cha ...