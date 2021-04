Mobilità 2021 | Drago Fratelli d’Italia | “Chiedo proroga dei termini”

(Di martedì 13 aprile 2021) "unaper la presentazione delle domande di, che scadrà stanotte alle 23.59, come già sollevato sia per via sia formale che informale". L'articolo .

Advertising

giusmo1 : Inaugurata la Ciclovia del Sole: 46 km da Mirandola a Sala. Il ministro Giovannini: 'Investiremo sulla mobilità dol… - cdghietta : RT @eunewsit: #Mobilità elettrica, Corte dei Conti UE: Unione lenta nella realizzazione delle infrastrutture di ricarica - eunewsit : #Mobilità elettrica, Corte dei Conti UE: Unione lenta nella realizzazione delle infrastrutture di ricarica - romalidoinfo : RT @iltrenoromalido: Il grosso guaio delle scale mobili a Roma - bobinetv : Il Comune di Saint-Christophe aderisce per il secondo anno al progetto Boudza-té #valledaosta #amministrazione -… -

Ultime Notizie dalla rete : Mobilità 2021

La Stampa

Ancora troppi ostacoli ai viaggi nell'Unione Europea con veicoli elettrici, mettono in guardia i revisori di Lussemburgo. 'Manca una tabella di marcia strategica' per promuovere la presenza delle ...Accolta anche la proposta del Trentino di far prendere parte all'accordo per ladue rappresentanti della Provincia di Trento, come per la Regione Veneto e un rappresentante della Comunità ...