Miss Universo 2021 Viviana Vizzini a causa del Covid rischia la finale (Di martedì 13 aprile 2021) Le norme anti-coronavirus impediscono alla modella siciliana Viviana Vizzini di entrare negli Usa, facendole perdere la possibilità di battersi per la corona. Viviana Vizzini rischia di non poter partecipare alla finale di Miss Universo 2021, che si terrà il 16 maggio in Florida e verrà trasmessa in mondovisione, a causa del coronavirus. “Mi impediscono di Leggi su people24.myblog (Di martedì 13 aprile 2021) Le norme anti-coronavirus impediscono alla modella sicilianadi entrare negli Usa, facendole perdere la possibilità di battersi per la corona.di non poter partecipare alladi, che si terrà il 16 maggio in Florida e verrà trasmessa in mondovisione, adel coronavirus. “Mi impediscono di

rep_palermo : Caltanissetta, gli Usa bloccano la concorrente siciliana di Miss Universo: 'Ma non mi arrendo' [di Vassily Sortino]… - Seungmoplanet : @skzphoriia i miss universo AN KSJAKJSJAW - _RayPurchase_ : RAGÀ MA STO DRAMMA NON STA PASSANDO TROPPO INOSSERVATO ? - QReqvenge2021 : @Marco__Tullio E mia nonna eletta Miss Universo 2021 lo stesso giorno, ewwwai ?????? - TfnWeb : La Repubblica: Caltanissetta, gli Usa bloccano la concorrente siciliana di Miss Universo: “Ma non mi arrendo” -