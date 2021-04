Miriam Masala ci parla del suo nuovo singolo “Vale la pena” (Di martedì 13 aprile 2021) “Vale la pena pensare di Valere qualcosa. E se per farlo si deve bussare a mille porte busseremo a mille e una, col destino, stretto nelle mani, racchiuso in 3 minuti di canzone” Da venerdì 9 aprile è disponibile in rotazione radiofonica “Vale la pena”, il nuovo singolo di Miriam Masala, dal 25 marzo sarà su tutte le piattaforme digitali e dal 30 marzo il video sarà su Youtube. Vale la pena è nata dal bisogno di sfogare un sentimento di sconforto mio e della mia soulmate artistica Joe Foresta, un pomeriggio nella cameretta studio di una casa in cui non viviamo più. Miriam Masala ci ha gentilmente concesso un’intervista. “Vale la pena” ... Leggi su lopinionista (Di martedì 13 aprile 2021) “lapensare dire qualcosa. E se per farlo si deve bussare a mille porte busseremo a mille e una, col destino, stretto nelle mani, racchiuso in 3 minuti di canzone” Da venerdì 9 aprile è disponibile in rotazione radiofonica “la”, ildi, dal 25 marzo sarà su tutte le piattaforme digitali e dal 30 marzo il video sarà su Youtube.laè nata dal bisogno di sfogare un sentimento di sconforto mio e della mia soulmate artistica Joe Foresta, un pomeriggio nella cameretta studio di una casa in cui non viviamo più.ci ha gentilmente concesso un’intervista. “la” ...

Advertising

Lopinionista : Miriam Masala ci parla del suo nuovo singolo “Vale la pena” - RadioAirplay_it : #ValeLaPena è il nuovo singolo di @MiriamMasalaOF in tutte le #radio da venerdì 9 aprile #NewSingle #OnAir ??… - effe_news : MIRIAM MASALA: DA VENERDÌ 9 APRILE ESCE IN RADIO “VALE LA PENA” IL NUOVO SINGOLO - iWebRadio : Miriam Masala: dal 9 aprile disponibile in tutte le radio il nuovo singolo “Vale la pena” -

Ultime Notizie dalla rete : Miriam Masala 'Vale la pena', il nuovo singolo di Miriam Masala Da venerdì 9 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica "Vale la pena", il nuovo singolo di Miriam Masala, dal 25 marzo sarà su tutte le piattaforme digitali e dal 30 marzo il video sarà su Youtube. Vale la pena è nata dal bisogno di sfogare un sentimento di sconforto mio e della mia ...

You're my friend sbarca al Rainbow Free Day il 29 gennaio ... Raffaele Chiatto, Fabiano Costi, Michela Costi, Andy Kream, Raphael Per Senza Dubbi: Alice Caioli, Andrea Colonese, Stefy Evita, Attilio Fontana, Foresta, Jeyel, Maria, Miriam Masala, Saita, Stev - ...

In radio "VALE LA PENA", il nuovo singolo di Miriam Masala IMGpress Miriam Masala ci parla del suo nuovo singolo “Vale la pena” E se per farlo si deve bussare a mille porte busseremo a mille e una, col destino, stretto nelle mani, racchiuso in 3 minuti di canzone” Da venerdì 9 aprile è disponibile in rotazione radiofonica ...

Miriam Masala, ‘Vale la pena’ (testo) 'Vale la pena' è il nuovo singolo di Miriam Masala, nato, spiega l'artista "dal bisogno di sfogare un sentimento di sconforto mio e della mia soulmate artistica Joe Foresta, un pomeriggio nella camere ...

Da venerdì 9 aprile sarà disponibile in rotazione radiofonica "Vale la pena", il nuovo singolo di, dal 25 marzo sarà su tutte le piattaforme digitali e dal 30 marzo il video sarà su Youtube. Vale la pena è nata dal bisogno di sfogare un sentimento di sconforto mio e della mia ...... Raffaele Chiatto, Fabiano Costi, Michela Costi, Andy Kream, Raphael Per Senza Dubbi: Alice Caioli, Andrea Colonese, Stefy Evita, Attilio Fontana, Foresta, Jeyel, Maria,, Saita, Stev - ...E se per farlo si deve bussare a mille porte busseremo a mille e una, col destino, stretto nelle mani, racchiuso in 3 minuti di canzone” Da venerdì 9 aprile è disponibile in rotazione radiofonica ...'Vale la pena' è il nuovo singolo di Miriam Masala, nato, spiega l'artista "dal bisogno di sfogare un sentimento di sconforto mio e della mia soulmate artistica Joe Foresta, un pomeriggio nella camere ...