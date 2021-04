Minneapolis | identificata l’agente di polizia che ha ucciso il 20enne afroamericano L’autopsia | “È omicidio” Decine di arresti in piazza

(Di martedì 13 aprile 2021) “”. Il medico legale definisce così la morte di Daunte Wright, ilda un agente dinel pomeriggio di lunedì. Il decesso, spiega l’esperto che ha condotto, è avvenuto “per una ferita da arma da fuoco“. Ad esplodere il colpo è stata una donna, Kim Potter., stando a quanto riferito dai media americani, è una veterana nel dipartimento di Brookyln Center, poco distante da, dove è in servizio da quasi 26 anni. L’episodio ha scatenato una nuova ondata di proteste in città proprio mentre in tribunale va avanti il processo a Derek Chauvin,accusato della morte di George Floyd. Il sindaco aveva annunciato il coprifuoco nella notte, ...

La polizia di Minneapolis ha ucciso a colpi d'arma da fuoco un ventenne afroamericano a Brooklyn Center, alla ... La vittima è stata identificata dai familiari come Daunte Wright. I fatti sono avvenuti ... Il presidente americano Joe Biden ha lanciato un appello alla calma. Nel timore di nuove proteste e nuovi scontri, il ...