Milano | maltrattamenti in cooperativa disabili | arrestati i gestori

Milano, 13 apr. (Adnkronos) – Due persone sono finite agli arresti domiciliari per maltrattamenti all'interno di una cooperativa sociale per disabili. La struttura, nell'hinterland milanese, dava alloggio a nove pazienti adulti con disabilità psichiche accertate: gli ospiti erano ripetutamente maltrattati da chi doveva fornire loro assistenza e un'indagine dei carabinieri di Busto Arsizio (Varese), coordinati dalla Procura di Milano, ha accertato che le vessazioni e violenze sono iniziate nel 2017. I due gestori sono stati arrestati e le misure cautelari sono scattate anche per i cinque operatori che lavoravano all'interno della struttura: due sono stati sottoposti all'obbligo di dimora nel comune di residenza e per altri tre è scattata la sospensione

