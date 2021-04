Milan, una giornata di squalifica per Ibrahimovic: le motivazioni (Di martedì 13 aprile 2021) Paga con una giornata di squalifica il rosso rimediato contro il Parma Zlatan Ibrahimovic. La punta del Milan è stata squalificato per un turno a seguito dell’espulsione rimediata nel match del weekend contro i Ducali.Il Giudice Sportivo ha deciso di fermare il bomber del Diavolo a seguito del cartellino rosso ricevuto dall'arbitro Maresco. Ibrahimovic dovrà scontare, quindi, un turno di squalifica "Per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara".Queste le motivazioni che hanno portato alla decisione. Per il centravanti svedese, quindi, niente partita contro il Genoa nel lunch match domenicale della 31^ giornata di Serie A.caption id="attachment 1097663" ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Paga con unadiil rosso rimediato contro il Parma Zlatan. La punta delè statato per un turno a seguito dell’espulsione rimediata nel match del weekend contro i Ducali.Il Giudice Sportivo ha deciso di fermare il bomber del Diavolo a seguito del cartellino rosso ricevuto dall'arbitro Maresco.dovrà scontare, quindi, un turno di"Per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irrispettosa al Direttore di gara".Queste leche hanno portato alla decisione. Per il centravanti svedese, quindi, niente partita contro il Genoa nel lunch match domenicale della 31^di Serie A.caption id="attachment 1097663" ...

FBiasin : La lista dei 20 club col valore maggiore per Forbes (@CalcioFinanza) 1 Barça 4,76 mld dollari 2 Real 4,75 3 Bayer… - AntoVitiello : IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una cri… - tvdellosport : ?? SQUALIFICA IBRA, MILAN PREPARA RICORSO Fissata per martedì la decisione sulla squalifica di #Ibrahimovic, espu… - gazzola_marco : RT @FBiasin: #Milan, un turno a #Ibrahimovic + 5mila euro di ammenda 'per aver proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica irris… - AMinghetti : RT @AntoVitiello: IBRAHIMOVIC Zlatan (Milan): per avere, al 15° del secondo tempo, proferito, con atteggiamento provocatorio, una critica i… -