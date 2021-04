Milan, rinnovo Kessie: i dettagli della proposta rossonera (Di martedì 13 aprile 2021) Franck Kessie è ritenuto il giocatore più importante della squadra dopo Zlatan Ibrahimovic. Il Milan studia il piano per il rinnovo Il Milan, impegnato in queste settimane con i rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, starebbe già pensando al futuro di Franck Kessie. Se il gigante svedese è il re nello scacchiere di Stefano Pioli, l’ivoriano è senz’altro la regina. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 La scadenza del contratto è prevista per l’estate 2022. L’obiettivo in Via Aldo Rossi sarebbe prolungare sino a giugno 2026 con un ingaggio che salirebbe da 2,2 milioni a 3 milioni di euro netti all’anno. Kessie, dopo quattro anni al Milan, è considerato un punto fermo. Lo riporta la Gazzetta ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 13 aprile 2021) Franckè ritenuto il giocatore più importantesquadra dopo Zlatan Ibrahimovic. Ilstudia il piano per ilIl, impegnato in queste settimane con i rinnovi di Calhanoglu, Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic, starebbe già pensando al futuro di Franck. Se il gigante svedese è il re nello scacchiere di Stefano Pioli, l’ivoriano è senz’altro la regina. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 La scadenza del contratto è prevista per l’estate 2022. L’obiettivo in Via Aldo Rossi sarebbe prolungare sino a giugno 2026 con un ingaggio che salirebbe da 2,2 milioni a 3 milioni di euro netti all’anno., dopo quattro anni al, è considerato un punto fermo. Lo riporta la Gazzetta ...

VXL, un blogger milanista sul rinnovo di Donnarumma: 'Maldini, Costacurta, Raiola e un aspetto da non ignorare' Commenta per primo Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic , ma non solo. A tenere banco in casa Milan è soprattutto la scadenza di contratto di Gigio Donnarumma . Resterà in rossonero o andrà via a zero? Nel weekend ne hanno ...

TUTTOSPORT, Commisso fissa il prezzo per Vlahovic La squadra più interessata resta il Milan che ha già avviato i primi contatti con l'entourage ... Con la speranza di arrivare prima al rinnovo.

