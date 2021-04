Milan, nessun ricorso: a Ibrahimovic solo un turno di squalifica. Le motivazioni (Di martedì 13 aprile 2021) Salta il Genoa Zlatan Ibrahimovic espulso dall'arbitro Maresca nel match contro il Parma. squalifica di una giornata oltre l'ammenda di 5000 euro è stata la decisione del Giudice sportivo nei confronti dello svedese. Sospiro di sollievo dunque per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Ibra per una sola gara: nessuna maxi squalifica per l'attaccante rossonero e nessun ricorso del Milan visto che è possibile farlo solo dalle due giornate in poi di squalifica e non per una sola.Le motivazioniLa decisione di punire Ibrahimovic con una sola giornata di stop e con la multa di 5000 euro è arrivata, come si legge dal comunicato ufficiale emesso dal giudice sportivo, "per avere, al 15' del secondo tempo, ... Leggi su itasportpress (Di martedì 13 aprile 2021) Salta il Genoa Zlatanespulso dall'arbitro Maresca nel match contro il Parma.di una giornata oltre l'ammenda di 5000 euro è stata la decisione del Giudice sportivo nei confronti dello svedese. Sospiro di sollievo dunque per Stefano Pioli, che dovrà fare a meno di Ibra per una sola gara:a maxiper l'attaccante rossonero edelvisto che è possibile farlodalle due giornate in poi die non per una sola.LeLa decisione di punirecon una sola giornata di stop e con la multa di 5000 euro è arrivata, come si legge dal comunicato ufficiale emesso dal giudice sportivo, "per avere, al 15' del secondo tempo, ...

