Milan | Moscardelli | “Pioli? Sta raccogliendo i frutti del suo lavoro”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Milan Moscardelli

Calciomercato.com

Commenta per primo, Inter, mercato, Roma, Totti, Juventus e tanto altro, con grandi protagonista del mondo della ... il bomber per eccellenza Davide, ora nello staff del Pisa ma prima ...Si parlerà di, Inter, mercato, Roma, Totti, Juventus e tanto altro , con grandi protagonista ... grande tifoso nerazzurro (e appassionato di tennis), il bomber per eccellenza Davide, ...Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.com l'ex attaccante Davide Moscardelli ha parlato di Pioli. Queste le sue parole: "L'ho avuto per tre anni, è l'allenatore ...Milan, Inter, mercato, Roma ... grande tifoso nerazzurro (e appassionato di tennis), il bomber per eccellenza Davide Moscardelli, ora nello staff del Pisa ma prima centravanti, tra le altre, di Chievo ...