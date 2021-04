Michela Murgia | Le parole sessiste esistono | ecco come difenderci

Leggi su amica

(Di martedì 13 aprile 2021)è nata a Cabras il 3 giugno 1972. È scrittrice, blogger, drammaturga e critica letteraria, attivista della parità di genere e dell’antifascismo. Nel 2010, con Accabadora, ha vinto (anche) il Premio Campiello. È in libreria con Stai zitta e altre nove frasi che non vorremmo sentire più (Einaudi). Foto Getty Dice: «continuano a essere pronunciate. Se il linguaggio non cambia, saremo sempre vittime di pregiudizi che uccidono la possibilità di essere noi stesse». È la convinzione della scrittrice, autrice del bestseller Accabadora, ora in libreria con Stai zitta e altre nove frasi che non vogliamo sentire più (Einaudi, pag. 128, € 13). Dice: «Il sessismo vince quando ci trova sole.perché una delle frasi più ...