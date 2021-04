Michael Cera affianca Amy Schumer nella serie comica Hulu Life & Beth (Di martedì 13 aprile 2021) L'irriverente Michael Cera affiancherà Amy Schumer nella serie comica Hulu Life & Beth, da lei creata, scritta, diretta, prodotta e interpretata. L'interprete di Arrested Development Michael Cera affiancherà Amy Schumer nella serie originale Hulu Life & Beth creata, diretta, scritta, prodotta e interpretata dalla Schumer. In Life & Beth, la vita di Beth, sulla carta, sembra perfetta. Esempio per tutti coloro con cui è cresciuta, conduce una florida azienda di distribuzione ... Leggi su movieplayer (Di martedì 13 aprile 2021) L'irriverenteaffiancherà Amy, da lei creata, scritta, diretta, prodotta e interpretata. L'interprete di Arrested Developmentaffiancherà Amyoriginalecreata, diretta, scritta, prodotta e interpretata dalla. In, la vita di, sulla carta, sembra perfetta. Esempio per tutti coloro con cui è cresciuta, conduce una florida azienda di distribuzione ...

Life & Beth: Michael Cera raggiunge Amy Schumer nella comedy di Hulu ComingSoon.it Life & Beth: Michael Cera raggiunge Amy Schumer nella comedy di Hulu La serie, di 10 episodi, è scritta, diretta e prodotta dall'attrice e comica statunitense. Michael Cera torna in tv al fianco di Amy Schumer in Life & Beth, comedy di 10 episodi in arrivo ...

