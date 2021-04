“Mi ricorda Cavani” | il paragone che fa sognare i tifosi

(Di martedì 13 aprile 2021)importante quello utilizzato per descrivere un attaccante del nostro campionato: è stato ‘scomodato’Qualcuno ci aveva pensato, vedendolo correre e rincorrere avversari per novanta minuti, poi è arrivata anche l’investitura ufficiale. Chi di voi, almeno una volta, non ha pensato: “Osimhen mi”. Ne è convinto, e l’ha detto, anche Andrea D’Amico, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

A memolto il primo, però arrivato ancora più forte in Italia. A Palermo all'iniziofaceva l'esterno offensivo. Il bello deve ancora arrivare'.Lui ha fisico, tecnica, forza, progressione, non è che sia arrivato un ragazzino di cui non si conosceva il valore." D'AMICO ELOGIA OSIMEHN " A memolto il primo, però arrivato ancora ...Se non sei intelligente non riesci a fare le cose al 100%. A me ricorda molto il primo Cavani, però arrivato ancora più forte in Italia. A Palermo all’inizio Cavani faceva l’esterno offensivo. Il ...D’AMICO SU OSIMEHN - A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” condotta da Raffaele Auriemma è intervenuto Andrea D’Amico, ...