Meteo: ondata di FREDDO si espande sull’Italia. Torna il rischio di gelate (Di martedì 13 aprile 2021) Aria fredda d’origine artica Torna ad affluire su parte dell’Italia, in seno ad una circolazione depressionaria che comporta condizioni Meteo localmente perturbate. Come nelle attese, la neve è Tornata a cadere a quote molto basse sulle Alpi Orientali. Giornate quasi invernali sull’Italia, con temperature ancora in caloLa neve ha raggiunto anche parte della dorsale appenninica, con fiocchi che sono bruscamente scesi di quota tra Appennino Romagnolo e nord delle Marche, a seguito del sopraggiungere dell’aria fredda. I fiocchi hanno interessato varie località fino attorno ai 600-700 metri. Il maltempo sta facendo rotta al Centro-Sud e sarà seguito dall’espansione dell’aria fredda, che pertanto guadagnerà terreno verso gran parte della Penisola. Le temperature sono previste in crollo, anche se non raggiungeremo i ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 aprile 2021) Aria fredda d’origine articaad affluire su parte dell’Italia, in seno ad una circolazione depressionaria che comporta condizionilocalmente perturbate. Come nelle attese, la neve èta a cadere a quote molto basse sulle Alpi Orientali. Giornate quasi invernali, con temperature ancora in caloLa neve ha raggiunto anche parte della dorsale appenninica, con fiocchi che sono bruscamente scesi di quota tra Appennino Romagnolo e nord delle Marche, a seguito del sopraggiungere dell’aria fredda. I fiocchi hanno interessato varie località fino attorno ai 600-700 metri. Il maltempo sta facendo rotta al Centro-Sud e sarà seguito dall’espansione dell’aria fredda, che pertanto guadagnerà terreno verso gran parte della Penisola. Le temperature sono previste in crollo, anche se non raggiungeremo i ...

Advertising

periodicodaily : Ondata di gelo si espande sull’Italia: rischio di gelate tardive #meteo #gelo #italia - infoitinterno : Meteo: ondata di FREDDO si espande sull’Italia. Torna il rischio di gelate - CorriereQ : Meteo: ondata di FREDDO si espande sull’Italia. Torna il rischio di gelate - ilGiunco : Il #meteo in #Maremma: le previsioni del 13 aprile - #GROSSETO – Esaurita l’ondata di #maltempo che ha colpito anch… - infoitinterno : Previsioni Meteo, nuova ondata di freddo in arrivo nelle prossime ore: temperature in picchiata -