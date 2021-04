Meteo Italia sino al 25 Aprile, spesso BRUTTO tempo e FREDDO, e la Primavera? (Di martedì 13 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Ampie le conferme modellistiche odierne, conferme orientate sull’ipotesi maltempo e sull’ipotesi temperature inferiori alle medie stagionali. Vi avevamo anticipato, tempo addietro, i profondi cambiamenti nella circolazione atmosferica emisferica e avevamo ipotizzato effetti Meteo climatici rilevanti sul vecchio continente. Detto fatto, stiamo registrando un vero e proprio scossone barico i cui effetti si stanno manifestando con un peggioramento generalizzato ma soprattutto col ritorno del FREDDO invernale in varie parti d’Europa. Mediterraneo compreso. La causa è riconducibile, lo ripetiamo, all’isolamento di una cellula anticiclonica tra il Circolo Polare Artico, la Russia occidentale e la Scandinavia meridionale. Una struttura che, come ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Ampie le conferme modellistiche odierne, conferme orientate sull’ipotesi male sull’ipotesi temperature inferiori alle medie stagionali. Vi avevamo anticipato,addietro, i profondi cambiamenti nella circolazione atmosferica emisferica e avevamo ipotizzato effetticlimatici rilevanti sul vecchio continente. Detto fatto, stiamo registrando un vero e proprio scossone barico i cui effetti si stanno manifestando con un peggioramento generalizzato ma soprattutto col ritorno delinvernale in varie parti d’Europa. Mediterraneo compreso. La causa è riconducibile, lo ripetiamo, all’isolamento di una cellula anticiclonica tra il Circolo Polare Artico, la Russia occidentale e la Scandinavia meridionale. Una struttura che, come ...

Advertising

infoitinterno : Meteo Italia al 25 aprile, sarà spesso brutto e FREDDO - infoitinterno : Meteo domani martedì 13 aprile: nuvole e piogge su buona parte d’Italia - mariana80024548 : COVID: MASCHERINE 'CONTAGIOSE' SCOPERTE in TUTTA ITALIA! L'OPERAZIONE delle FIAMME GIALLE di TORTONA è INCREDIBILE… - MurielMuriella : COVID: MASCHERINE 'CONTAGIOSE' SCOPERTE in TUTTA ITALIA! L'OPERAZIONE delle FIAMME GIALLE di TORTONA è INCREDIBILE… - romatorino : COVID: MASCHERINE 'CONTAGIOSE' SCOPERTE in TUTTA ITALIA! L'OPERAZIONE delle FIAMME GIALLE di TORTONA è INCREDIBILE… -