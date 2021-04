METEO Italia. Rovesci, grandine e persino neve. La Primavera si ferma (Di martedì 13 aprile 2021) METEO SINO AL 19 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un profondo vortice di bassa pressione si sta portando sul Centro Italia, con associata un’attiva perturbazione supportata da masse d’aria fredda d’origine artica. Questa dinamica non fa altro che esaltare i contrasti perturbati, con un calo termico più avvertito al Nord Italia e poi sulle regioni centrali della Penisola. Aprile non finisce di stupire e mostra così nuovamente invernale il suo volto invernale, dopo l’episodio gelido della scorsa settimana. Le nevicate si sono così riportate a quote basse per il periodo sulle Alpi e parte della dorsale appenninica. Il METEO si manterrà a lungo instabile per il permane di una saccatura ciclonica alimentata da correnti fredde in discesa dalle alte latitudini. Per aggiornamenti rapidi, seguici anche su Google. Evoluzione ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 aprile 2021)SINO AL 19 APRILE 2021, ANALISI E PREVISIONE Un profondo vortice di bassa pressione si sta portando sul Centro, con associata un’attiva perturbazione supportata da masse d’aria fredda d’origine artica. Questa dinamica non fa altro che esaltare i contrasti perturbati, con un calo termico più avvertito al Norde poi sulle regioni centrali della Penisola. Aprile non finisce di stupire e mostra così nuovamente invernale il suo volto invernale, dopo l’episodio gelido della scorsa settimana. Le nevicate si sono così riportate a quote basse per il periodo sulle Alpi e parte della dorsale appenninica. Ilsi manterrà a lungo instabile per il permane di una saccatura ciclonica alimentata da correnti fredde in discesa dalle alte latitudini. Per aggiornamenti rapidi, seguici anche su Google. Evoluzione ...

