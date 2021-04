Meteo Italia al 26 aprile, lunga fase FREDDA e perturbata (Di martedì 13 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo A 15 GIORNI Il quadro Meteo climatico sta mutando, pesantemente. In realtà era già variato la scorsa settimana, in occasione dell’irruzione artica, ma l’effimero miglioramento successivo aveva illuso un po’ tutti che sole e temperature in rialzo potessero riprendere piede agevolmente. Così non è, così non sarà. I modelli matematici confermano, anche con le ultimissime emissioni di giornata, un quadro barico estremamente favorevole al freddo e alle precipitazioni. Per aggiornamenti rapidi, seguici anche su Google. L’attore principale, lo saprete, sarà l’Anticiclone Scandinavo. Lo sbarramento delle correnti atlantiche, o zonali che dir si voglia, avverrà grazie al connubio con l’Alta Pressione delle Azzorre e a quel punto non potremo far altro che osservare aria FREDDA insinuarsi pesantemente nell’Europa ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 13 aprile 2021) POSSIBILE EVOLUZIONEA 15 GIORNI Il quadroclimatico sta mutando, pesantemente. In realtà era già variato la scorsa settimana, in occasione dell’irruzione artica, ma l’effimero miglioramento successivo aveva illuso un po’ tutti che sole e temperature in rialzo potessero riprendere piede agevolmente. Così non è, così non sarà. I modelli matematici confermano, anche con le ultimissime emissioni di giornata, un quadro barico estremamente favorevole al freddo e alle precipitazioni. Per aggiornamenti rapidi, seguici anche su Google. L’attore principale, lo saprete, sarà l’Anticiclone Scandinavo. Lo sbarramento delle correnti atlantiche, o zonali che dir si voglia, avverrà grazie al connubio con l’Alta Pressione delle Azzorre e a quel punto non potremo far altro che osservare ariainsinuarsi pesantemente nell’Europa ...

Advertising

3BMeteo : Vortice di bassa pressione sulle regioni centrali e tempo ancora diffusamente instabile su buona parte d'Italia.… - Agenzia_Ansa : Meteo: queste le previsioni del tempo per oggi #ANSA - meteoeradar : Raffiche fino a 100 km/h di Bora a Trieste ed intensi temporali in allontanamento dalla Puglia! Maggiori dettagli s… - ReteMeteoAmator : Meteo Segnalazione che ci arriva da Travagliato in direzione Brescia Foto di Nicoberto? via Whatsapp #meteo… - Allerta_Meteo : Bollettino di criticità Allerta Meteo in #Italia per domani 14/04/2021, diramato dal @DPCgov il 13/04/2021 14:17 Ri… -