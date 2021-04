Mercatali di nuovo in protesta in Campania bloccano l’autostrada | “Mai più chiusi”

Leggi su dire

(Di martedì 13 aprile 2021) NAPOLI – Tornano a manifestare i mercatali della Campania. Una settimana dopo la prima protesta sono tornati nuovamente a bloccare l’autostrada A1 dove si registrano disagi alla circolazione tra Napoli e Caserta. “Circa mille furgoni in autostrada, una carovana per chiedere che il governo cambi linea con i prossimi decreti”, spiegano dal sindacato Ana Ugl, promotore della manifestazione. Lo slogan è “Mai più mercati chiusi”.LEGGI ANCHE: Mercatali in protesta sull’autostrada del Sole, traffico in tilt in Campania