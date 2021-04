Mercalli | “I cambiamenti climatici? Come la pandemia | prima non ce ne accorgiamo e poi veniamo travolti” Torna ‘Ossi di seppia’

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 13 aprile 2021) Aprile 2010, il fermo del trasporto aereo è quasi globale; un evento senza precedenti. Per un mese un vulcano islandese dal nome impronunciabile paralizza il traffico aereo e isola i continenti mentre dall’Islanda la nube di cenere attraversa l’Europa per arrivare fino all’Italia. Nella quattordicesima puntata di “Ossi di Seppia. Il rumore della memoria”, la serie non fiction prodotta da 42° Parallelo e in onda da oggi su RaiPlay si ripercorrono quegli eventi. Nella puntata il climatologo Lucaripercorre la vicenda e riflette sul rapporto che intercorre fra uomo e la natura. Il parallelo con la situazione odierna sorge spontaneo. “Ossi di Seppia. Il rumore della memoria” racconta quegli eventi che hanno caratterizzato gli ultimi 30 anni della storia italiana attraverso le testimonianze di chi l’ha vissuta. E in qualche modo ricollega il presente alla nostra ...