Melucci | “Stiamo tutti lavorando alacremente per sostenere la campagna vaccinale”

(Di martedì 13 aprile 2021)perla. Secondo le linee guida nazionali la Puglia deve vaccinare più di ventimila cittadini al giorno, dobbiamo quindi vaccinare in frettaquelli che possiamo, già oggi a Taranto sono attivi tre centri di somministrazione, solo così avremo una vera ripartenza sia sociale sia per il nostro sistema economico.E in questo momento approfittiamo della ampia disponibilità del vaccino AstraZeneca, assolutamente sicuro: non lo dicono i politici, ma scienziati di chiara fama come il professor Pier Luigi Lopalco.