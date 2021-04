Meloni: “Zingaretti scandaloso. Bar e palestre per lui sono ‘lavoretti'”. Da sotterrarsi (video) (Di martedì 13 aprile 2021) Zingaretti scandaloso è dire poco. Giorgia Meloni posta un video sui suoi profilo social con uno stralcio imbarazzante e grave dell’ex segretario Pd nel corso di un’intervista con Lucia Annunziata. Ebbene la disinvoltura – e il disprezzo- con cui ha definito “lavoretti” le occupazioni di tanti italiani che lavorano nei bar e nelle palestre è sconcertante. Tipico di una certa sinistra arroccata all’interno delle Ztl che non capisce più nulla della società, degli uomini e delle donne che lavorano. Meloni posta il video imbarazzante di Zingaretti “Zingaretti definisce “lavoretti” le occupazioni di tanti italiani che lavorano nei bar e nelle palestre – scrive su Fb la leader di FdI- .Ora capisco la loro scarsa ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 13 aprile 2021)è dire poco. Giorgiaposta unsui suoi profilo social con uno stralcio imbarazzante e grave dell’ex segretario Pd nel corso di un’intervista con Lucia Annunziata. Ebbene la disinvoltura – e il disprezzo- con cui ha definito “lavoretti” le occupazioni di tanti italiani che lavorano nei bar e nelleè sconcertante. Tipico di una certa sinistra arroccata all’interno delle Ztl che non capisce più nulla della società, degli uomini e delle donne che lavorano.posta ilimbarazzante didefinisce “lavoretti” le occupazioni di tanti italiani che lavorano nei bar e nelle– scrive su Fb la leader di FdI- .Ora capisco la loro scarsa ...

