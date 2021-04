Medvedev positivo | paura Covid al torneo di tennis di Montecarlo

(Di martedì 13 aprile 2021) . Incuboaldidiche è cominciato ieri. Oggi l’Atp ha informato che il numero due del mondoè stato trovatoal virus e quindi si ritira dal. Il russo è in isolamento e sarà monitorato dall’equipe medica del. Ovviamente adesso c’è il timore di altri contagi. La situazione va monitorata. Questa mattina, intanto, hanno vinto i tre italiani in campo: Sinner, Fognini e Cecchinato. Rolex Monte-Carlo Masters – ATP Statement pic.twitter.com/S3N5NrdZMq — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) April 13, 2021 L'articolo ilNapolista.

Daniil è risultato al Covid - 19 in un controllo effettuato il 12 aprile e salterà il Masters di Montecarlo , dove avrebbe dovuto debuttare mercoledì al secondo turno. Il russo, numero 2 ... L'avventura di Daniil (ATP 2) a Monte Carlo finita prima di iniziare. Il russo infatti risultato ad un test per il COVID - 19 e dovr quindi riunciare a disputare il torneo. Esentato dal primo turno in ... Il tennista russo Daniil Medvedev è positivo al Covid. Il contagio del numero 2 del mondo è stato verificato ieri sera, quando Medvedev si è sottoposto al tampone, che ...