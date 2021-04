Mediglia | rubato l’albero commemorativo della storica titolare del bar di Bettolino

(Di martedì 13 aprile 2021) L’albero di mimose messo a dimora per ricordare l'amata Pina Beiene è stato estirpato, indaga la Polizia Locale. Fabiano: «Gesto che non può essere tollerato»

L’albero di mimose messo a dimora per ricordare l'amata Pina Beiene è stato estirpato, indaga la Polizia Locale. Fabiano: «Gesto che non può essere tollerato» ...L’alberello di mimosa che la comunità di Bettolino aveva piantato per ricordare Pina Beiene, la storica titolare di un bar scomparsa il mese scorso a causa di un male incurabile e fulminante, non c’è ...