Media sondaggi Termometro Politico: il PD risale e arriva al 19,4%, in calo la Lega (Di martedì 13 aprile 2021) Il PD risale e arriva al 19,4%. La Lega torna ai livelli di maggio 2018. Questi in sintesi i dati dell’ultima Media dei sondaggi politici di oggi elaborata da Termometro Politico. La settimana dal 5 all’11 aprile mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: SWG, Termometro Politico, Tecnè, BidiMedia, EuroMedia, Ipsos. (prosegue dopo la foto) sondaggi politici oggi: la Media di Termometro Politico, intenzioni di voto per i partiti Il Partito Democratico tenta di risalire la china dopo un lungo periodo di crisi seguito alle improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti. Già due settimane fa la Media di TP l’aveva ... Leggi su urbanpost (Di martedì 13 aprile 2021) Il PDal 19,4%. Latorna ai livelli di maggio 2018. Questi in sintesi i dati dell’ultimadeipolitici di oggi elaborata da. La settimana dal 5 all’11 aprile mette a confronto le rilevazioni di 5 istituti: SWG,, Tecnè, Bidi, Euro, Ipsos. (prosegue dopo la foto)politici oggi: ladi, intenzioni di voto per i partiti Il Partito Democratico tenta di risalire la china dopo un lungo periodo di crisi seguito alle improvvise dimissioni di Nicola Zingaretti. Già due settimane fa ladi TP l’aveva ...

Advertising

Miti_Vigliero : 2) In Uk le cose sono andate 'pandemicamente' meglio da quando han buttato fuori 'Dominic Cummings il pericoloso co… - TermometroPol : #Sondaggi Aggiornamento della media delle intenzioni di voto @TermometroPol di metà #aprile2021: @LegaSalvini 2… - Frusino : @sarabanda_ Italia Viva è all'1%. L'hanno sovrastimata! Anzi, meno di uno....0,5. Ma alle ultime elezioni amministr… - ZenatiDavide : Sondaggi, FQChart della settimana: Lega e Pd a breve distanza, cresce ancora Fratelli d’Italia: FQChart è la media… - sictwit : Fratelli d'Italia cresce nei sondaggi per una sola ragione: sta sempre, sempre, sempre in TV. E mai una volta che l… -