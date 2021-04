(Di martedì 13 aprile 2021) Maxper il nuovo album “La matematica dei rami” si è scatenato suonando dal vivo al Terminal2Studio di Roma dieci brani inediti – tra cui la sanremese “Il farmacista” – mettendo assieme il progressive, il rock, l’elettronica, il pop e l’underground. Il cantautore presenta il suo ultimo disco al talk “Programma” condotto da Claudia Rossi e Andrea Conti ine YouTube.it de Il Fatto Quotidiano martedì 13 aprile dore 17:30. Al fianco del cantautore la Magical Mystery Band, composta da sei musicisti tra cui Daniele Silvestri, Fabio Rondanini, Gabriele Lazzarotti, Duilio Galioto, Daniele Fiaschi e Daniele “il Mafio” Tortora. Il titolo del disco prende spunto sia dal brano “Figlia” (in duetto con Daniele Silvestri), ma è anche una frase ispirata ad una tesi di Leonardo Da ...

Advertising

FQMagazineit : Max Gazzè in diretta Facebook FqMagazine alle ore 17:30: “Voglio ripartire con i live” - BScardilli : Max Gazzè: il nuovo singolo 'Considerando' - RADIOEFFEITALIA : Max Gazzè - Il Farmacista - tutto_travaglio : #Max Gazzè: “Voglio ripartire con i live”. in Diretta con FqMagazine - soundsblogit : Considerando, Max Gazzè: testo e audio della canzone -

Ultime Notizie dalla rete : Max Gazzè

... lo spazio digitale di laFeltrinelli, mercoledì 14 aprile alle ore 21 in diretta dalla Feltrinelli Appia di Roma (in assenza di pubblico nel rispetto delle norme anti Covid)presenta "La ...Considerando è il titolo del nuovo singolo di, in radio da venerdì 16 aprile 2021. Il brano è anche la prima traccia del disco, rilasciato venerdì scorsi, intitolato 'La matematica dei rami'. Il rilascio dell'album fa riecheggiare le ...